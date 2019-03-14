Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli açıklamalar

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ile Gazeteci Serdar Arseven'in sorularını cevaplayan Mehmet Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Birkaç aydır meydanlardayız. Sabah kahvaltılarında şehrin yöneticileri ile bir araya geliyoruz. Devamında birkaç saat yürüyüşlerimizle vatandaşla görüşme imkanımız oluyor. Mesela ATO'ya gidiyorum, şehir derneklerini ziyaret ediyorum. Onlara Ankara için yapabileceklerimizi anlatıyorum. Bugüne kadar binlerce kitapçık dağıttık. Bir kişi çıkıp da kitapçıkta yer alan projelere itiraz etmedi. Mesela Mamak'ta kentsel dönüşümle ilgili bir sıkıntı var. Dikmen'e gidiyoruz başka sorularla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımıza yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Rakiplerimiz yönünde çok keyifliyim. İnanılmaz gaflar yapıyorlar. CHP bütün hataları aynı yapıyor sonucunda da başarı bekliyor. CHP'nin hatası işte tam da bu. CHP adayı neden bir kitapçık dağıtmıyor? Ağrı'da bir aday kitapçık dağıtıyor. CHP'li rakibimi projesi olmadığı için eleştiriyorum. Diğer taraftanda sevincim şu ki bir kişi çıkıp da böyle proje mi olur demedi. Geçmişimler ilgili kimse karşıma birşey çıkartmadı. Mehmet Özhaseki bir ekoldür. Ben Kayseri'de, devletin kasasından para harcanmadan nasıl hizmet yapılır, bunu anlattım"

'Ankaralılar menba suyuna kavuşacak'

"Ankaralı hemşehrilerimizin aday olan insanları tanıma hakkı var. Projelerimizi bilme hakları var. Geçmişte neler yaptığımızı bilme hakları var. Ankara'da bundan böyle Menba suları içilebilecek. Menba suları Çamlıdere'ye ulaştı. Bundan sonra Ankaralı hemşehrilermizin evlerinde pırıl pırıl menba suları akacak. Yalnız sayın hemşehrilerimiz evlerinin depolarına dikkat etmeliler. Yarın Mustafa Tuna Başkanımızla projemizi hem yerinde görüp hem de tanıtımını yapacağız"

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