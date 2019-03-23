0553 313 94 23

Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski ismi Ankapark olan, Wonderland Eurasia’yı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:34
Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski ismi Ankapark olan, Wonderland Eurasia’yı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Park hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi, ciddi bir rakam az bir rakam değil. Demek ki, Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var" dedi.


Özhaseki, Wonderland Eurasia’da, vatandaşlarla sohbet edip, bolca fotoğraf çektirdi. Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özhaseki, bugün Ankara’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük Ankara mitingine 500 bine yakın vatandaşın katıldığını belirterek, Ankara’nın gördüğü en kalabalık miting olduğunu söyledi. Ankapark’ın büyük bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Özhaseki, "Ancak hakkında söylenenler, spekülasyonlar, dedikodular, biraz iftiralar o kadar üzücüydü ki, şu kalabalığa bakınca insan buranın doğru bir proje olduğunu bir kez daha anlamış oluyor" ifadelerini kullandı.



"Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi"


Parka ilginin büyük olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Dün, hafta içi ve aynı zamanda mesai günü olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Ankapark’ı gezmişler ve burada eğlenmişler çocuklarıyla hoşça vakit geçirmişler. Bugün, biraz önce arkadaşlardan öğrendim. Bugün Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi, ciddi bir rakam az bir rakam değil. Demek ki, Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.


Ankapark hakkında söylenilenlere değinen Özhaseki, "Bazen, ’Bu nereden çıktı ? Niye bu yapıldı’ falan diyenler, herhalde sadece evlerine gidip, evlerine işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar, bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat olmalı, kültür olmalı, spor olmalı, eğlencede olmalı eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunarlar. Bu özellikle bir para karşılığı veyahut kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa şehir kocaman bir huzurevine döner." diye konuştu.


Özhaseki, başta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere, parka emek veren personellere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:34
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit karşıtı 1 milyon İngiliz sokağa döküldü
    1. Brexit karşıtı 1 milyon İngiliz sokağa..
    2. Yazıcıoğlu vefatının 10. yılında..
    3. Demokratlardan Yahudi lobisine boykot!..
    4. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye..
    5. "Türkiye-AB ilişkileri güçlenerek..
    6. "Giderek marjinalleşen bir partidir CHP"
    7. İngiltere’de milyonlar sokaklara döküldü
    8. Denizli'de yangın çıkan ev..
    9. Düğün salonunda asma tavan çöktü,..
    10. Kastamonu’da üç komando askeri, kazada..
    11. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    12. Saadet Partisi'nin Kocaeli mitingi
    13. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı: Şer..
    14. SPK, JP Morgan'ın raporuyla ilgili..
    15. Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı..
    16. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    17. Kastamonu'daki kazada 3 komando..
    18. A Milli Takım Eskişehir’de
    19. Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza..
    20. Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı:..
    21. BDDK’dan manipülatif döviz alımına..
    22. Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”
    23. Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net..
    24. Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa..
    25. A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. CHP adayı Aras, Bodrum projelerini..
    28. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    29. Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati..
    30. Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok