Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özçelik AK Parti Silivri Belediye Başkan adayının olacağı söylenirken, Mehmet Özçelik’in hayatı araştırılıyor. Peki Mehmet Özçelik kimdir? Mehmet Özçelik nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Özçelik kimdir?

1965 yılında Burdur’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında çeşitli projelerde saha mühendisliği ve şantiye şefliği görevlerini üstlendi. 1993-2003 yılları arasında Güngören Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü, 2003-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

23 Haziran 2014’den bu yana Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet ÖZÇELİK, evli ve üç çocuk babasıdır.