Mehmet Metiner'den olay sözler: Devlet bunun aklı ile yönetiliyorsa vay halimize

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, saat 22.00'da yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen'in gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Mehmet Metiner, canlı yayında, siyasetteki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

İşte Metiner'in açıklamalarından satırbaşları:

İzmir'de şarkı çalınması 15 Temmuz'un rövanşıdır. Biz mukeddesatımız için yaşarız. Bunun hesabını sormayı iyi biliriz. Türkiye toplumunu germek için bir takım güçler devreye girdiler. Yapılanları şiddetle kınıyorum. Belki koronavirüs sonrası bir takım Gezi olayı gibi yaşanacak sürecin provasını yapıyorlardır.

Bülent Arınç'tan hesap sorulması gerek. Sevda Noyan'a ilişkin sözleri çok yanlıştır. Sen kimsin devletten hesap soruyorsun? Sen FETÖ'ye şemsiye tutmuş adamsın. Devlet bunun aklı ile yönetecilikse vay halimize. Bu çok ağrıma gidiyor.