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Gündem Mehmet Metiner "Üzgünüm" diyerek duyurdu: O isme verilen görev davamız ve partimiz adına yazık
Gündem

Mehmet Metiner "Üzgünüm" diyerek duyurdu: O isme verilen görev davamız ve partimiz adına yazık

Yeniakit Publisher
2024-03-27 00:20:00 -
Mehmet Metiner "Üzgünüm" diyerek duyurdu: O isme verilen görev davamız ve partimiz adına yazık

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Muğla'daki bir atama kararından kaynaklı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği, Milas’taki geniş katılımlı iftar yemeği için Muğla'ya gitti.

Muğla'daki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaşan Mehmet Metiner üzgün olduğunu ifade etti.

Metiner yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Bir buçuk aydır Milas’ta çalışıyorum. Milas’ta aday gösterilmediği için bize seçim kaybettirmek için çalışan, ihanetin her türlüsünü yapan, davamızla uzaktan yakından ilgisi olmayan eski Tarım il müdürü Barış Saylak’ın tekrar il müdürlüğü görevine atandığını duymam ziyadesiyle üzdü beni. Çok yazık! Davamız, partimiz ve emeklerimiz adına çok yazık!" dedi.

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