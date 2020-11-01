Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

İki haftadır tedavisini gördüğü yeni tip koronavirüsü atlatamayan AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası tepki çeken bir paylaşım yaptı. Özkoç paylaşımında, "Milletvekili, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu’yu yitirdik. Miras bıraktığı Başkanlık sistemini, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemle değiştirmek ve savunduğu hukuk sistemini düzeltmek için çalışacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, ölümü bile siyasete meze yapan CHP'li isme tepki göstererek, "Demek ki insanlık anlayışınız bu sizin. Bir ölüyü bile siyaset malzemesi yapacak kadar insanlıktan nasipsizsiniz. Yapılan o utanç verici yorumlar nasıl bir kindar sosyoloji üzerinden siyaset yaptığınızı gösteriyor. Tetiklediğiniz gayrı insani fay inanın depremden daha yıkıcı" dedi.