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Gündem Mehmet Kurdoğlu kimdir? Kurdoğlu cemaati lideri Mehmet Kurdoğlu
Gündem

Mehmet Kurdoğlu kimdir? Kurdoğlu cemaati lideri Mehmet Kurdoğlu

Kurdoğlu cemaati lideri Mehmet Kurdoğlu kimdir? 104 emekli amiral eskisinin milli iradeyi hedef alan sözde bildirisi Kanal İstanbul Projesi ve sarıklı ve cübbeli amiral bahanesiyle 28 Şubat post modern darbe zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sünnet üzerine sarık takıp namaz kılan Amiral Mehmet Sarı üzerinden kirli propaganda yapan vesayet odakları şimdi de Nur cemaatinin kollarından olan Kurdoğlu cemaatini hedef almakta.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:00:00 - 2021-04-08 11:08:53
Mehmet Kurdoğlu kimdir? Kurdoğlu cemaati lideri Mehmet Kurdoğlu

Karanlık Oda TV başta olmak üzere vesayetçi ve cuntacıların sözcülüğünü yapan malum medya, söz konusu islam, cemaat, tarikat olunca tüm salyalarını akıtmaya başlıyor. 104 emekli amiral eskisinin seçilmiş iktidara parmak sallayarak sözde bildiri ile darbe tehdidinde bulundu. Cunta heveslisi Vesayetçi 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni bahane ettikleri darbe bildirisinde sarıklı bir şekilde namaz kılan amiral Mehmet Sarı üzerinden 28 Şubat post modern darbesine ve 27 Nisan e muhtırasına benzer sözde bildiriye imza attı.

Cunta heveslisi sözde emekli amirallerin irtica adı altında mütedeyyin isimleri hedef alması karanlık Oda başta olmak üzere sözcü, cumhuriyet, birgün gibi kağıt parçası paçavraları da iştahını kabarttı. Söz konusu cemaat, tarikat olunca, İslam düşmanları tarikat ve cemaatleri bir kez daha hedef tahtasına koydu.

Amiral Mehmet Sarı’nın Kurdoğlu cemaatine mensup olduğu yaygarası kopartıldı. Kurdoğlu cemaati kimdir? Mehmet Kurdoğlu, Sıddık Dursun ile birlikte yer aldığı gruptan ayrılarak, kendi adıyla anılan grubunu kurdu. Nur cemaati kolları: Yazıcılar, Okuyucular, Meşveret, Nesil, Yeni Asya, Kurdoğlu, Med-Zehra ve Zehra Vakfı.

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