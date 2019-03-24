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Mehmet Kocadon; “Muğla’mızın bütün güzellikleri markalaşsın“

Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Kocadon ile Ortaca Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, Ortacalı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşarak birlik beraberlik mesajı verdi.

24 Mart 2019 Pazar 17:58
Mehmet Kocadon; “Muğla’mızın bütün güzellikleri markalaşsın“

Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Kocadon ile Ortaca Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, Ortacalı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşarak birlik beraberlik mesajı verdi. Kocadon, “Bu güç ve bu beraberlik, Ortaca’mıza kazandıracak” dedi.



Mehmet Kocadon, kendisini izlemek isteyen binlerce vatandaşın akın ettiği coşku dolu Dalaman Büyük Halk Buluşmasının ardından akşam saatlerinde, Ortaca Dalyan’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Ortacalı muhtarlar ve Ortaca’da bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım gösterdiği etkinlikte DP Ortaca Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik ve DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, seçim atmosferini değerlendirdi. Ortacalı muhtarlardan ve STK temsilcilerinden bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgiler alarak problemin değil, çözümün parçası olacaklarının sözünü verdiler.



Hasan Karaçelik, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek, hayata daha gülümseyerek bakmasını sağlamakla yükümlü olduklarını ifade ettiği konuşmasında, “Hiçbirimiz sadece kendimizin, birey olarak kendi geleceğimizin mutlu olması için çaba sarf etmiyoruz, etmemeliyiz de. Kendi geleceklerini dizayn etmeye çalışanlara karşı Muğla halkı, gereken demokrasi dersini, 31 Mart’ta verecektir. Ve göreceksiniz ki Muğla kazanacak! Türkiye kazanacak! Muğla’dan yeni bir siyasi hareket, demokrasi hareketi, geçmişte olduğu gibi tekrar ortaya çıkacak. Muğla’nın adı, demokrasi tarihine altın harflerle geçecek.Bu eyleme de Muğla ev sahipliği yapacaktır” dedi.


Bu güzel birlik beraberlik için Ortacalılara ve Ortaca Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik’e teşekkür eden Mehmet Kocadon ise, “Vatandaş umut olan insanın yanında olur ama birileri vatandaşın umudunu yitirtmiş. Şoför esnafımız zorda, yatırımcımız, işçimiz, esnafımız zorda! Bir tane bile zorda olmayan kesim yok! Onun için artık Muğla’da değişim zamanıdır arkadaşlar. Bizim söylediğimiz bir sloganımız var: ‘Ver Oyunu! Boz Oyunu’ Artık Muğla’da zulme dur demek istiyorsanız, her yerin ekonomisinin güçlü olmasını istiyorsanız, ver oyunu boz oyunu diyoruz. Ben kamyon şoförlüğü de yaptım biliyorsunuz. Bizde her türlü profesyonel ehliyet var arkadaşlar. Çiftçilik de var esnaflık da var turizmcilik de yatırımcılık da şoförlük de var. Şu anda inanıyorum ki Muğla, bu değişimi yapacak. Sadece benim için değil ya da sadece Hasan Ağabeyim için değil, bu ülke için yapacak. Sizler bir güçsünüz ve ne olursunuz bu gücünüzü doğru adreste birleştirin ki, Türkiye’de de alternatif bir sağ parti olalım hem de Muğla büyükşehri alalım. Bu insanlar da hizmet görsünler artık. İnanın kaç gündür her yeri geziyorum. Neden Muğla’nın bu güzellikleri, her yeri bir marka olmasın, niye her yerde bir yatırımcı olmasın, niye portakalımızı, limonumuzu satmayalım, niye ürünümüzü satmakta zorlanalım? Hep beraber birlik olalım ve şu Muğla’mız güzelleşsin, Ortaca’mız güzelleşsin, 13 ilçemiz de güzelleşsin! Muğla’mızın bütün güzellikleri markalaşsın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:58
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