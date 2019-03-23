Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları Dalaman’dan başladı

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile “Büyük Halk Buluşmaları” Dalaman’dan başladı.

Kocadon, “Sağlığa, eğitime, sanata, kültüre, spora önem veren; güçlü bir kent, güçlü bir Muğla ekonomisi için geliyorum. Ne üretirseniz tüketmesi benden” diyerek üreticinin, esnafın, turizmcinin, çocukların, gençlerin kısacası tüm Muğla halkının umudu oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala “Büyük Halk Buluşmaları”nı Dalaman’dan başlatan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’u binlerce Dalamanlı vatandaş karşıladı. Büyük bir sevgi seli olup akan Dalamanlılar, Mehmet Kocadon’u bağrına bastı.23 Mart Cumartesi günü Dalaman’da düzenlenen Mehmet Kocadon ile Büyük Halk Buluşmasına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla coşku içinde Mehmet Kocadon’un adını haykıran kalabalık, değişim rüzgarını Dalaman’dan Muğla il geneline şiddetle estirmeye başladı.

Kendisine eşlik eden Demokrat Parti Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut, Dalaman’ın asıl probleminin güçsüz bir ekonomi ve işsizlik sorunu olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “Gün kırgınlıklara son verme günü, gün kucaklaşma günü. Gençlerimiz, sizin geleceğinizi kurtarmak için, sizi altı aylık sömürü düzeninden kurtarmak için, altı ay çalışmak için tam yıl kadrolu birilerine boyun eğme zahmetinden kurtulmanız için tekrar başkan olmak istiyorum. Sizin geleceğiniz için istiyorum bunu ve inanıyorum ki kazanacağız. Birlikte yapıp başaracağız, hep beraber kazanacağız. 1 Nisan sabahı Dalaman, çok güzel bir güne uyanacak. Oy verdi vermedi diye hesap yapılmayacak. Dalaman umutla uyanacak. Bizim yönettiğimiz Dalaman’da, kimse ötekileştirilmeyecek, kimse elinde yetki var diye birilerine hor bakmayacak. Size namus şeref sözümdür. Bizim olduğumuz belediye, sizi asla üzmeyecek, sizin hayatınızın her anında yanınızda olacak, doğumdan ölüme kadar. Şu anda belediye başkanlığı yapan arkadaşların takdir ettiğim tek bir hizmetleri vardır benden sonra; o da, cenazeye hizmet! İnanın insanın ölesi geliyor ama yaşayana da bir şey yapmak gerekmiyor mu?” diye halka sordu.

“İmkansızlıkları başarmak için geliyorum”

Büyük alkış ve tezahüratlar arasında Dalamanlılara seslenen Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ise, seçim atmosferinde son günlere gelindiğini ifade ederek, “Hiç tereddüdümüz yok ki sizin kardeşiniz, içinizden çıkardığınız bir değer, büyük şehre yavaş yavaş emin adımlarla gidiyor. Gece gündüz dağlarda, ilçelerde, köylerde çalışıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar kurtulamayacaklar çünkü Muğla’da değişim rüzgarı esiyor, Muğla değişim istiyor! Bu değişim rüzgarının adı da, hepinizin çok iyi bildiği Mehmet Kocadon ve Demokrat Parti’dir. Dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin partisi ile geliyor bu değişim rüzgarı. Esas önemlisi de, birlik beraberlik içinde geliyor, seçilmişlerin itibarını Muğla’da geri vermek için geliyor, imkansızlıkları başarmak için geliyor. Ben çiftçi bir aileden geliyorum, o yüzden halkımızın tüm sorunlarını çok iyi biliyorum. Ellerimde nasır vardı. Hayvancılık da yaptım turizm de hatta kamyonculuk bile yaptım. Ben sizin içinizden biriyim. Taşıma sektörünün derdini de biliyorum. Ve ilk defa1999 yılında kurulan Ortakent Yahşi’de, belde belediye başkanlığı yaptım, ardından 2009’da ilçe belediye başkanlığı ve 2014’ten beri de Bodrum Yarımadası Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu dönemde on tane belediye kapattım, on tane belediyenin borçlarına ve personeline sahip çıktım. Hiçbir zaman mazeret üretmedim. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Biz hiçbir zaman kibir ile belediye başkanlığı yapmadık, sizlere yukardan bakmadık çünkü ben, sizin içinizden çıkardığınız bir değerim. Gelin bu güzel kardeşimize Dalaman’ım, bir destek de siz verin” dedi.

“Senin görevin yörendeki insanın ekonomik seviyesini yükseltmek”

Milenyum çağından sonra belediye başkanlığının artık farklı bir boyuta taşındığını ifade eden Mehmet Kocadon, “Onlar ise hala eski çağlarda kalmışlar. Billboard reklamlarında asfalt dökmüş onu gösteriyorlar, otogar gösteriyorlar, yol kaldırım vs. gösteriyorlar. Arkadaşlar, bunlar daire başkanlarının yapacağı işler. Senin işin bunun ekonomisini bulmak, mevcut hükümetten ödenek bulmak, insana saygılı nesil yetiştirmek! Senin görevin eğitime, sağlığa, spora, kültür - sanata katkı vermek, bölgenin tanıtımını yapmak. Senin görevin bunlar! Yörende yaşayan şu güzel insanların ekonomik seviyesini yükseltmek senin görevin! Sen ise nerede kalmışsın! Geç bunları kardeşim! Ne yaptın ki sen? Dalaman’a nasıl bir ekonomik güç sağladın, tanıtımının neresindesin, markalaşmanın neresindesin? Portakalını markalaştıramadın, limonunu markalaştıramadın!Sahilinden bile faydalanamıyorsun! Bir tek şey yapıyorsun; o da suya zam yapmak! Tek bildiğimiz de bu seninle ilgili! Zam! Şoför esnafımızın ekmeğiyle oynarsın, köylünün ürettiği ürününü pazarlayamazsın, bunlarla ilgili de ayrıca hiçbir çalışma yapmazsın. Hala gelip de ‘bana oy verin’ diyorsun. Yok, arkadaşım! Oy almak artık o kadar kolay değil! O kısmı kapattık. Şimdi bu işi bilen, görev aldığı yerlerde belediyesi ile şehrini bütünleştirmiş, marka yapmış bir ustayı hadi bakalım Muğla büyükşehre getirin de, bu güzelliklerin hepsini Bodrum’da olduğu gibi Dalaman’ımızda da yapalım güzel insanlar” şeklinde konuştu.

Vizyon sahibi olmayanların, çözüm üretemeyenlerin, ekonomiyi iyileştiremeyenlerin o koltukta oturamayacağını da sözlerine ekleyen Mehmet Kocadon, “Peki, oturursan ne olur biliyor musun? Sadece o koltuğun başkanı olursun. Önemli olan gönüllerde, bu halkın başkanı olmaktır. Çiftçi kardeşim, üret ürününü üretebildiğin kadar, otlat kardeşim otlatabildiğin kadar, turizmci kardeşim, yap yatırımını yapabildiğin kadar, esnaf kardeşim, koy dükkanına koyabildiğin kadar mal! Hepsinin, -burada sözünü veriyorum arkadaşlar- ne üretirseniz tüketmesi benden. Eğer pazarlayamazsam da, bir daha karşınıza gelmeyeceğim. Ben ki bu işi bilen bir insanım arkadaşlar. Sizden bir defalığına mahsus ödünç oy istiyorum.Dalaman’ı farklı bir boyutta Dalaman yapmak için. Dalaman’ın geleceği için. Havalimanın var ama yeterince faydalanamıyorsun. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar, çünkü yatırımcıya, esnafa, işletmeciye sahip çıkmazsan, bu insanlara çare üretemezsen hep böyle kısır döngüde kalırsın” diye konuştu.

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’a Dalaman Büyük Halk Buluşmasında eşi Hülya Kocadon, DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Muğla Eski Milletvekili İrfettin Akar, DP Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut ve eşi Hatice Korkut, DP Muğla merkez ve ilçe başkanları, DP Dalaman Meclis Üyesi Adayları, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Mehmet Kocadon ile Dalaman Büyük Halk Buluşması, Ece Seçkin konseriyle devam etti.