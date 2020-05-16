Mehmet Çilingiroğlu'ndan önemli uyarı: Kapınıza kadar geliyor
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yaptığı uyarıda AVM ve kapalı yerlere gidilmemesi çağrısında bulundu. Alışverişlerin internetten yapılmasını tavsiye eden Çilingiroğlu, "İnternetten alınız kapınıza kadar geliyor." dedi.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılar yaptı.
"AVM'lere gitmeyin"
Twitter'dan paylaşım yapan Çilingiroğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Şu pandemi anında;
1. AVM ve kapalı yerlere gitmeyiniz. İnternetten alınız kapınıza kadar geliyor.
2. Açık havada vakit geçiriniz güneşli temiz havada.
3. Maskenizi doğru takınız burnunuzu ve ağzınızı kapasın.
4. Sanitizer bulunsun yanınızda devamlı.
5. Mutlu olun pozitif."
*Sanitizer: Dezenfektan