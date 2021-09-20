Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, koronavirüse yenik düştü. Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent TIRNAKSIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bülent Tırnaksız kimdir hayatı? Mehmet Bülent Tırnaksız aşı olmuş muydu?

Mehmet Bülent Tırnaksız, 1987 senesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tırnaksız, 1993’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında tamamladı. 1991 ve 1993 yıllarında ECFMG ve FLEX sertifikalarını kazandı. 1996 ile 1998 yılları süresince iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Rochester’daki Mayo Clinic’te minimal invaziv cerrahi laboratuvarında araştırmacı olarak görev yaptı. 1999 ile 2001 yılları süresince iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Rochester’daki Mayo Clinic’te genel toraks cerrahisi yan dal uzmanlığı yaptı. Tırnaksız, 2001 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi genel cerrahi anabilim dalında görev yapmaktaydı.

Mehmet Bülent Tırnaksız’ın koronavirüs aşısı olup olmadığına dair resmi açıklama bulunmasa da Twitter’da Tırnaksız’ın hekim arkadaşları konu hakkında paylaşımlar yaptı. Tırnaksız’ın çeşitli sağlık sorunları olduğu ve 4 doz aşılı olduğu bu paylaşımlarda yer aldı.