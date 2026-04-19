Süleyman Soylu, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

BMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gülistan Doku açıklamalarına yanıt verdi.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Soylu, adalet vurgusu yaparak, devam eden bir soruşturma üzerinden siyasi tartışma yürütülmemesi gerektiğini ifade etti. Soylu, "Devletin dini adalettir" diyerek, yaşanan müessif bir olayın siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti.

'HİÇBİR MAKAM VE MEVKİ BİR İNSAN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL'

Bir kız çocuğunun başına geldiği iddia edilen olayın en küçük ihtimaline kadar araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Soylu, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamasında devletin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, soruşturmayı aksatacak ya da ihmali bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı’nın "Ucu nereye giderse gitsin gidilmeli" yönündeki yaklaşımının doğru olduğunu ifade eden Soylu, hiçbir makam ve mevkinin bir insan hayatından daha değerli olmadığını dile getirdi.

'SİYASİ MUGALATA İLE DAVAYI SULANDIRMAK YERİNE, ADALETİN TECELLİSİNE KATKI SAĞLANMALIDIR'

Siyasi tartışmaların dava sürecine zarar verebileceğini belirten Soylu, "Siyasi mugalata ile davayı sulandırmak yerine, adaletin tecellisine katkı sağlanmalıdır" dedi.

Açıklamasında Soylu, elinde bilgi ve belge bulunanların yargı sürecine destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'VİCDANI OLMAYAN İNSAN DEĞİLDİR'

Devam eden soruşturma hakkında sınırlı konuşabileceğini ifade eden Soylu, tüm maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması için sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Soylu, "Vicdanı olmayan insan değildir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.