CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dinlemeye takılan ifadeler dikkat çekti. O kayıtlarda "Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar… Bu konuya girince kalbim kötü oluyor" gibi cümleler yer alıyor.

Teknik dinlemelerde iskân için 7 milyon dolar rüşvet talebi konuşuldu. Görüşmelerde geçen ifadeler dikkat çekti. İşte bir müteahhitle gerçekleştirilen görüşmede o ifadelerden bazıları:

????️ “Binayı onların üstüne yapalım”

????️ “Bunlar harbiden demek ki hak ediyorlar bazen ya”

"BİRİNİ ALDIM, DİĞERİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Başka bir görüşmede ortaya çıkan ifadeler, rüşvet iddiaları üzerineydi. İşte o görüşmeden bazı ifadeler:

????️ “Ne kadar yonttular seni?”

????️ “6,5 milyon dolar… bu konuya girince kalbim kötü oluyor”

????️ “Parçala Behçet oldum resmen”

????️ “Bir bloğun ruhsatını aldım, diğerini almaya çalışıyorum”

Soruşturma dosyasına giren kayıtlar, iddiaların boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil şuana kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.