  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum’dan dünyaya yeniden inşa ilanı: Tecrübemizi paylaşmaya hazırız Sarı Şeytan Trump'ın Hürmüz hazımsızlığı: İran'ın stratejik hamlelerini 'şantaj' saydı Sıcak gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında karar verildi İYİ Parti'de toplu istifa Yüzlerce uygunsuz görüntü depolanmış! Yalım’ın otelinde porno arşivi iddiası Gülistan Doku'nun ablası: Bu duyduklarımız çok çok acı İran’dan Trump’a alaycı çıkış: “Bibi’yi engelle, bir hafta uyu!” Hürmüz Boğazı yeniden kapandı! ABD Başkanı Trump'tan jet hızında açıklama Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı TBMM Başkanı Kurtulmuş gençlik için uyarı! Karşılaştığımız olay büyük bir alarmdır
CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dinlemeye takılan ifadeler dikkat çekti.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dinlemeye takılan ifadeler dikkat çekti. O kayıtlarda "Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar… Bu konuya girince kalbim kötü oluyor" gibi cümleler yer alıyor.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Teknik takibe takılan kayıtlarda ilginç ifadeler yer aldı.

Teknik dinlemelerde iskân için 7 milyon dolar rüşvet talebi konuşuldu. Görüşmelerde geçen ifadeler dikkat çekti. İşte bir müteahhitle gerçekleştirilen görüşmede o ifadelerden bazıları:

 

????️ “Binayı onların üstüne yapalım”
????️ “Bunlar harbiden demek ki hak ediyorlar bazen ya”

"BİRİNİ ALDIM, DİĞERİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Başka bir görüşmede ortaya çıkan ifadeler, rüşvet iddiaları üzerineydi. İşte o görüşmeden bazı ifadeler:

????️ “Ne kadar yonttular seni?”
????️ “6,5 milyon dolar… bu konuya girince kalbim kötü oluyor”
????️ “Parçala Behçet oldum resmen”
????️ “Bir bloğun ruhsatını aldım, diğerini almaya çalışıyorum”

Soruşturma dosyasına giren kayıtlar, iddiaların boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil şuana kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Suçluyu korumak da adet haline geldi

chp acilen demciler kemalciler ve ekremcilerden korunmalı

yoksa chpnin işi zor attaürkcülük adı altında <<demciler atatürkü severmi <<kent konseyinde demcilere kemalcilere << belediyler parselelndi olay bu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23