Hizbullah 1 siyonist katili daha temizleyip 9’unu yaraladı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan’da kayıplar vermeyi sürdürüyor. Terör devletinin Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araç, Lübnan’ın güneyinde bir operasyon sırasında Hizbullah tarafından yerleştirilen mayının üzerinden geçti. Mayının infilak etmesinin ardından 31 yaşındaki Yedek Başçavuş Lidor Porat ölürken, biri ağır 9 asker de yaralandı. IDF, yaralı askerlerin helikopterle hastaneye sevk edildiğini ve ailelerine bilgi verildiğini açıkladı.

Terör ordusundan dün yapılan açıklamada ise Lübnan’ın güneyindeki bir adreste gerçekleştirilen arama sırasında meydana gelen patlamada 48 yaşındaki yedek astsubay Barak Kalfon’un öldüğü duyurulmuştu.