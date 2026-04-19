Peynir ekmek ile yapılan 3 peynirli ekmek tarifi: Hafta sonu kahvaltılarını şölen havasına çeviriyor!
İşte pazar kahvaltınızda tercih edebileceğiniz peynir ve ekmek ile yapılan o tarifi mutlaka denemelisiniz...
3 peynirli ekmek tarifi, bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleri değerlendirmek için hazırlanabilecek en lezzetli kahvaltılıklardan biridir. Dışı çıtır, içi yumuşacık ekmek dilimlerinin arasına sürülen aromatik tereyağlı sos ve bol peynir karışımı sayesinde kalabalık kahvaltı sofralarında, hafta sonu kahvaltı sofralarında ya da çay saatlerinde herkesin favorisi olmaya aday. İşte, enfes tadıyla 3 peynirli ekmek tarifi...
3 PEYNİRLİ EKMEK TARİFİ! Malzemeler: 1 adet yuvarlak köy ekmeği veya somun ekmek. 50 gram tereyağı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 3 diş sarımsak. 1/4 demet maydanoz. 1/2 tatlı kaşığı hardal. 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber. Peynir karışımı için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. 1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri. 1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri. Üzeri için: İnce doğranmış frenk soğanı. 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu. Püf noktası: Ekmeği keserken alt tabana kadar inmeyin. Böylece ekmek bütün kalır ve peynirler içinde güzelce erir.
3 PEYNİRLİ EKMEK YAPILIŞI! Yuvarlak ekmeği enine ve boyuna kareler oluşturacak şekilde kesin. Alt kısmını tamamen kesmemeye dikkat edin. Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. Kaşar, mozzarella ve cheddar peynirlerini karıştırıp kesiklerin arasına doldurun. Ekmeği folyoya sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Son 5 dakika folyoyu açıp üzerinin kızarmasını sağlayın. Frenk soğanı ve haşhaş tohumu serperek sıcak servis edin. Afiyet olsun!
Hafta sonu kahvaltılarını sıradanlıktan çıkarıp bir şölen havasına dönüştüren, hem gözü hem de mideyi doyuran efsanevi lezzet önerileri şunlardır: [Üç Peynirli Ekmek]: Kaşar, mozzarella ve cheddar peynirinin muhteşem uyumuyla fırınlanmış, uzayan peynir lezzeti. [Çakallı Menemeni]: Soğansız, sadece peynir ve bol tereyağı ile yapılan, Samsun yöresine ait efsanevi kahvaltılık. [Kaşık Dökmesi]: Krep ve krep arası bir dokuya sahip, tavada pratikçe pişen puf puf hamur işi.
[Hollandez Soslu Eggs Benedict]: Poşe yumurta, jambon/füme ve özel sos ile hazırlanan, evde gurme deneyimi sunan klasik. [Kekikli Fırın Domates]: Kekik, zeytinyağı ve sarımsakla fırınlanmış domatesler, kahvaltının yanına en çok yakışan eşlikçilerden. [Fırında Ekmek Kızartması]: Yumurtalı, peynirli karışımla fırınlanan ekmekler hem pratik hem doyurucu. [Acuka (Muhammara)]: Cevizli, biber salçalı ve baharatlı lezzet bombası. Bu tarifler, hafta sonu kahvaltısını ziyafete dönüştürmek için harika alternatifler sunar
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23