Aziz Yıldırım o oyuncuyu resmen hedef gösterdi!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın son durumunu değerlendiren Aziz Yıldırım, yapılan transferlere tepki gösterdi.

"BU CHERIF'İ KİM ALDI?"

Ara transfer döneminde transfer edilen Sidiki Cherif'in yanlış bir hamle olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Sidiki Cherif'i kim aldı ya! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!'' dedi.

''BUNLAR 1. LİG'DE BİLE OYNAYAMAZ''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, ''Nene... Dün akşam biri ''Bunlar 1. Lig'de bile oynayamaz'' dedi. Doğru, vallahi de oynayamazlar. İnsanların umutları bitti.'' yorumunu yaptı.

''NE OLACAK BABA?''

Son olarak kızı Yaz Yıldırım ile arasındaki konuşmadan bahseden Yıldırım, ''Dün akşam kızım aradı, ''Ne olacak baba?'' dedi. Üzülme dedim ama nasıl üzülme? ''Sen nasıl konuşuyorsun'' dedi bana.'' şeklinde konuştu.