Son 5 yılda 8'inci seçim!

Son 5 yılda 8'inci seçim!

Siyasi istikrarsızlık içindeki Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yılda 8'inci kez sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, son 5 yılda 8'incisi düzenlenecek seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Meclisteki 240 sandalyenin yeni sahiplerinin belirlenmesi için yapılacak seçimde seçmenler, saat 07.00'den itibaren oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek, ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

 

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt dışında 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağını duyurdu.

Son kamuoyu yoklamaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğine işaret ediyor.

Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane (Diriliş) Partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

 

Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçimlerde katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı.

Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.

240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İmzalar Kiev’de atıldı! Bulgaristan ile Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması
İmzalar Kiev’de atıldı! Bulgaristan ile Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

Dünya

İmzalar Kiev’de atıldı! Bulgaristan ile Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

Tarihe düşülen not: Bulgaristan Türkleri, ölüm kampındaydı...
Tarihe düşülen not: Bulgaristan Türkleri, ölüm kampındaydı...

Aktüel

Tarihe düşülen not: Bulgaristan Türkleri, ölüm kampındaydı...

Bulgaristan çalmaya kalktı ama AB tescilledi: Pastırmanın anavatanı kayseri!
Bulgaristan çalmaya kalktı ama AB tescilledi: Pastırmanın anavatanı kayseri!

Ekonomi

Bulgaristan çalmaya kalktı ama AB tescilledi: Pastırmanın anavatanı kayseri!

