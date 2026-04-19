'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağına dikkat çekerek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerde güneyli yönlerden eseceği; özellikle Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar beklendiği açıklandı.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.