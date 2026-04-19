Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi

Doların altı büyük para birimi karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi, gün içinde 97,63 seviyesine kadar gerileyerek son yedi haftanın en düşük noktasını test etti. Haftalık bazda %0,6 kayıp yaşayan endeks, son iki haftalık süreçte ise yaklaşık %2,1 gerileyerek ocak ayından bu yana en sert iki haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

Uzman görüşü: "Risk primi çekiliyor"

Piyasalardaki bu geri çekilmeyi değerlendiren stratejist George Vessey, doların zayıflamasını piyasanın jeopolitik risk primini fiyatlardan çıkarmasına bağladı. Vessey, şu uyarıda bulundu:

"ABD enflasyonunun beklenti üstü gelmesi nedeniyle Fed’in adımları belirsizliğini koruyor. Bu yüzden dolarda kalıcı bir yapısal düşüş süreci için henüz erken."

Euro ve sterlin yükselişte

Küresel bazda dolardaki zayıflık, diğer para birimlerine nefes aldırdı:

Euro/Dolar: Haftalık bazda %0,6 artışla 1,1789 seviyesine çıktı ve üst üste üçüncü haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Sterlin/Dolar: %0,1 artışla 1,3546 dolara yükseldi.

Japon Yeni: Dolar karşısında %0,6 değer kazanarak 158,22 seviyesine ulaştı.

Piyasanın yeni rotası: Hürmüz Boğazı ve merkez bankaları

Piyasa stratejistlerine göre asıl belirleyici faktörlerden biri Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik akışın normale dönme hızı olacak. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafında ise faiz artırımı beklentileri haziran ayından temmuz ayına ötelenmiş durumda. Para piyasaları, bu ayki toplantıda bir faiz artışı ihtimalini %5’in altına indirdi.