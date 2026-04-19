Rojin'in ailesinden Gülistan'ın ailesine destek

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 zanlının tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz" dedi.

6 SENEDİR BU DAĞLARDA GEZİYORUM

Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: "İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

Öte yandan, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.