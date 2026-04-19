  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı! Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor” Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı! İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar' Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi Aziz Yıldırım o oyuncuyu resmen hedef gösterdi! AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık" El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Rojin'in ailesinden Gülistan'ın ailesine destek

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Rojin'in ailesinden Gülistan'ın ailesine destek

Van'da kaybolduktan sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in annesi ve babası, Tunceli Adliyesi önüne gelerek burada bekleyen Gülistan Doku’nun ailesine destek verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 zanlının tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz" dedi.

6 SENEDİR BU DAĞLARDA GEZİYORUM

Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: "İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

Öte yandan, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23