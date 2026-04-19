CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Tamar Tanrıyar’ın paylaştığı videoda yer alan çarpıcı iddialara göre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu belirtilen otel ve mekanlara yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Bu baskınlarda:

Şantaj kasetleri: Muhasebecinin bilgisayarlarında depolandığı öne sürülen, yaklaşık 254 adet uygunsuz içerikli video kaseti ele geçirildiği iddia edildi.

Milletvekilleri zan altında: Söz konusu otelde konaklayan bazı CHP milletvekillerinin kadınlarla olan ilişkilerine dair gizli çekimlerin yapıldığı ve bu görüntülerin bir şantaj ağı oluşturduğu savunuluyor.

Mali usulsüzlükler: Operasyonlar kapsamında sadece kişisel mahremiyete yönelik değil, aynı zamanda büyük miktarda para giriş çıkışları, rüşvet ve yolsuzluk belgelerinin de bulunduğu iddialar arasında.

"Özgür Özel’in de kasedi var" iddiası

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntülerin içerisinde Özgür Özel’e ait bir kasedin de bulunduğunu ileri sürdü. Tanrıyar, videoda Özgür Özel’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Hadi yiyorsa Özkan’ı kov, Özgür Özel! Kimlerin videosu var? Türk siyasi tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Özkan Yalım’ın her tarafı kameralarla donattığı ortaya çıktı."

Tanrıyar, Özgür Özel’in Uşak ziyaretlerinde Özkan Yalım’ın mekanlarında kaldığını ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu hatırlatarak, genel merkezin bu iddialar karşısında sessiz kalıp kalmayacağını sordu.

Siyasi deprem kapıda mı?

Ele geçirildiği iddia edilen görüntülerin blurlanmış hallerini video içeriğinde paylaşan Tanrıyar, "Görüntüleri nasıl yayınlayacağımı bilemedim ama Özgür Özel 'kanıt nerede' diye bağırmasın diye bir kısmını paylaşıyorum" diyerek baskıyı artırdı.

Henüz CHP Genel Merkezi’nden veya Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan konuya ilişkin resmi bir yalanlama ya da açıklama gelmedi. Ancak bu iddialar, özellikle Özkan Yalım’ın Silivri’de olduğu ve partiden ihraç edilmesi durumunda "konuşacağı" yönündeki söylentilerle birleşince, CHP içindeki "yeni nesil" yönetim tartışmalarını daha da derinleştirecek gibi görünüyor.

Kamuoyu şimdi, bu ağır suçlamaların yargıya taşınıp taşınmayacağını ve partinin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor.