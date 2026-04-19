Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıların toplumda büyük bir sarsıntı yarattığını belirten Savcı, özellikle Kahramanmaraş’taki saldırganın 14 yaşında bir çocuk olmasının ve beraberinde getirdiği mühimmatın vahametine değindi. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen yazar, okullardaki güvenlik önlemlerinin en sıkı şekilde alınması çağrısında bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı hedef tahtasına oturtuluyor"

Eğitim üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Savcı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi kapsayıcı projeler hayata geçirilirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik saldırıların haksız olduğunu ifade etti. Okullarda yankılanan manevi değerlerden rahatsız olan kesimlerin terbiyesizce paylaşımlarını kınayan Savcı, bir anne olarak Bakan Tekin’in evlatlarımız için verdiği mücadeleyi desteklediğini belirtti.

"Sözde rapçiler ve dijital platformlar suç merkezi gibi"

Gençliğin zihnini bulandıran en büyük tehlikenin müzik maskesi altında sunulan içerikler olduğunu vurgulayan Selma Savcı, şu sert ifadeleri kullandı:

"Kendilerini dev aynasında gören, toplumun değerlerine ters düşen sözde rapçi kisvesi altındaki zirzoplar, küfretmeyi marifet sanıyor. Küfür, şiddet, müstehcenlik, uyuşturucu ve silah övgüsü bugün 'müzik' diye pazarlanıyor."

Savcı, bu içeriklerin yayılmasında Spotify, X, Meta ve Tiktok gibi platformların adeta birer "suç merkezi" gibi işlev gördüğünü ve bu duruma acilen "dur" denilmesi gerektiğini savundu.

"Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir"

Alman filozof Leibniz’in "Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir" sözünü hatırlatan Savcı, sadece okulların değil, dijital ortamın ve ekranların da bu kirli içeriklerden temizlenmesi gerektiğini belirtti. Gençliğin zihnini korumak adına tüm toplumun gövdesini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek yazısını noktaladı.

