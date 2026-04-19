Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Zekeriya Say İstanbul

Akçeli işlerle ve yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla jetlerde, otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bulandırıyor. CHP’li belediyelerde salgına dönen cinsel taciz ve uçkur rezaletlerine her gün yenisi eklenirken, zincir marketlerden şantajla topladığı haraca ‘burs’ kılıfı uyduran ve vatandaşların kurban bağışlarını iç eden Bolu Belediyesi’nin eski faşist Başkanı Tanju Özcan’ın zina skandalları mide bulandırdı. ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan’ın hem ‘müşteki’ hem de ‘sanık’ sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşmasında ifade veren belediye personeli Öznur Çağalı, fuhuş yaptıkları esnada Özcan’ın şoförünün kendilerini izlediğini demesi ‘pes’ dedirtti.

CHP’DEKİ ŞU FANTEZİYE BAK SEN!

Evli ve bir çocuk babası Özcan’ın birlikte olduğu Çağalı’nın duruşmada verdiği ifadesinde “Narven Termal Kasaba’ya Tanju Özcan’ın şoförü beni götürdü. Orada alkol içerken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuzda yanımızda şoförü de vardı. Bizi izledi” açıklamasında bulunması, umreye giderek takiyye yapan ve dindar insanların oylarıyla seçim kazanan CHP’deki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ahlaksızlığı özel hayat olarak savunan ve dini duyguları sömürerek mütedeyyin seçmenin oyunu almaya çalışan CHP’deki hayâsızlığa ve “Dimdik ayaktayız” sözleriyle yaşanan çarpık ilişkilere sahip çıkan CHP lideri Özgür Özel’e tepki gösteren kamuoyu, fuhşu seriye bağlayan bir partinin ahlak sorunu haline geldiğini ve ülkenin teslim edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ‘Epstein’ dosyası

CHP’de zinanın “özel hayat” söylemiyle meşrulaştırıldığını belirten Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’liler sadece kamunun kaynaklarını talan etmemişler, birbirlerinin karılarına, kızlarına da musallat olmuşlar. Yetmemiş, ÇYDD gibi sözde çağdaş nesiller yetiştiren seküler kurumlar üzerinden kızlar servis edilmiş. Belediye personeline eskortluk yaptırılmış, yetmemiş hepsi uyuşturucu müptelası olmuş, yetmemiş bu hayâsızlık daha da ileri boyutlara ulaşmış. Sözde fantezi adı altında guruplar kurarak, birbirlerinin gözü önünde fuhuş partileri yapmışlar. Özel jetlerde, ultra lüks otellerde yaşanan rezaletlerin ardından sözde dindar bir profil çizen Tanju Özcan’ın şantajla belediye personeli ile birlikte olurken, yaşanan rezilliği şoförüne izletmiş. Domuzlar hariç hayvanlar bile eşini kıskanırken, bu yaşananlar akıl alır şeyler değil. Resmen hayvanların bile haya ettiği bir rezilliğin CHP’li yöneticiler tarafından işlendiğini ibretle öğrendik. Rejimin kurucu ilke ve unsurlarını barından bu parti artık bir parti olmaktan ziyade organize suç örgütü durumuna düşmüştür. Daha önceleri darbecilerin gözde partisi olan, yolsuzluk ve rüşvet suçlarıyla anılan bu yapı artık ahlaksızlığın zirve yaptığı ve her türlü gayrimeşru ilişkinin yaşandığı bir merkez haline geldi. CHP’nin ahlaksızlık dosyası, adeta Türkiye’nin ‘ Epstein’ dosyasıdır!”

OKUL BASKINLARI BUNLARIN ESERİ

Hukukçu Yurdal Kılıçer da şunları söyledi: “Kamuoyuna yansıyan görüntüleri özel hayat diye üstünü kapatmaya çalışmak artık mümkün değil. Siyasiler, belediye başkanları kamuya ayırması gereken parayı ve zamanı hedonist derecesinde kendi zevk ve sefasına ayırıyor ise artık bu özel hayat olmaktan çıkar. Türk milletinin örf adet ahlâk anlayışı ile bağdaşmayan, aile kurumunu, kadın haklarını hiçe sayan, kamu kaynaklarını ve gücünü kendi zevk ve sefaları için kullanıyorlar. Ve artık yaşadıkları şeyler ahlâk sınırlarının fersah fersah uzağında kalmış durumda. Bir kadınla başka bir erkeğin önünde gayrimeşru ilişkiye girme iddiası ahlâkî hiçbir sınırın kalmadığını ortaya koyuyor. Toplumun örf ve adetini ahlâk ve inanç değerlerini yozlastiracak bu eylemleri kendine örnek alan genç kuşağın ahlaksızlığı marifet sayıp yozlaşması ve şiddete başvurması şu sonuçlarını doğuruyor. Bu kötü örneklerin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve yüreğimize kor gibi düşen olaylarla ilgisinin olmadığını mı düşünüyoruz?”

YALIM’DA REZİLLİK BİTMİYOR

Öte yandan, Ankara’daki otel odasında 21 yaşındaki belediye personeli ile basılan ve birden fazla sevgilisi olan Uşak’ın uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ise bir sevgilisiyle yeni görüntülerinin ortaya çıkması, Özgür Özel yönetimindeki CHP’nin nasıl bir ahlak bunalımı yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.