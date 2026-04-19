Sezon hazirana kadar uzadı! Palandöken’de kayağa devam
AA Giriş Tarihi:

Sezon hazirana kadar uzadı! Palandöken’de kayağa devam

Son yağan kar ve suni karlama sistemleri sayesinde sezonun 30 Nisan'a kadar uzatıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde haziran ayına kadar kayak yapılması öngörülüyor.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkânı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.

Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken'de uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkânı bulan kayakseverler, ayrıca rengârenk ışıklandırılmış pistlerde gece kayağı da yapabiliyor.

Dağın rakımı, panoramik yapısı, teknik yatırımlar ve özverili çalışmalar sayesinde yağış olmasa dahi sezonun ilkbahar mevsiminde de devam ettiği merkezde, turistler güneşli havada kayak yapma deneyimi yaşıyor.

Her geçen yıl daha çok kayakseverin tercih ettiği Palandöken'de 15 Nisan'da kapatılması beklenen sezon, son yağan karın yanında suni karlama sistemleri başta olmak üzere gerçekleşen yatırımlar sayesinde 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Tüm pistleri açık olan merkezin kuzey alanlarındaki pistlerinin ise profesyoneller için mayıs ayı sonuna kadar uzatılabileceği öngörülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 2025-2026 sezonunda çok bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Sezonu yalnızca kışla sınırlandırmadıklarını, kayak merkezinde bahar kayak sezonunu başlattıklarını anlatan Aynalı, "Şu an sezon kapanmadı ama bu dönem tamamen kapandığında 3 milyon sayısına yaklaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Aynalı, şöyle devam etti: "Birçok kayaksever 15 Nisan'a kadar kayak yapılabilirliğini bildiği için rezervasyonlarını ona göre yapmışlardı ama şu an 15 Nisan'ı geçmemize rağmen bütün pistlerimiz açık. Kayak sezonu dolu dolu baharda da devam ediyor. Bundan sonraki yıllar içinde kayakseverlere planlamalarını artık bahar ayında da yapmalarını öneriyoruz. Bu sezon yaklaşık 40 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Sezonu 30 Nisan'a kadar uzattık. Kayak yapma gün sayımız 150 günü de geçecek. 30 Mayıs'a kadar yukarı pistlerimizde açık olacak. Burada spor kulüplerimiz, kayak sporcularımız antrenmanlarına devam edebilecek. Bütün kayak kulüplerimiz, kayak sporcularımız, antrenmanlarını Palandöken için mayıs ayının sonuna kadar çalışmalarını çok rahatlıkla yapabilir."

Sezonun uzatılmasında altyapı ve üstyapı yatırımlarına dikkati çeken Aynalı, 2016'da Erzurum Büyükşehir Belediyesinin devraldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 yıl içinde çok önemli yatırımların yapıldığını anlattı.

Yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarına işaret eden Aynalı, "Pistleri, kar yağdığında hemen hazırlama imkânına sahibiz. Suni karlama kapasitemizi artırdık. Bu sezon bu kapasiteyi artırarak yüksek kesimli pistlerimizde de suni karlama sistemleri kurduk. Olmayan yerlerde de sonraki sezon için yatırım programımıza aldık ve onları da yapacağız. Suni karlamalar bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunlar haliyle kayak sezonunu uzatıyor." diye konuştu.

Aynalı, "Dünyada şu an birçok kayak merkezi sezonu kapattı. Yine ülkemizde de birçok kayak merkezi sezonu kapattı ama Palandöken'de kayak sezonu devam ediyor. Bütün pistlerimiz açık." dedi.

Sezonun uzatılmasının kentin turizmini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Aynalı, oteller, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin artık buna göre planlamalarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

