Gündem
İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu'ndan İBB'ye "Yerebatan" tepkisi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinin 1 TL’ye indirilmesini sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, bu kararın bir hizmet değil, kurumun el değiştirmesi öncesinde yapılan bir "siyasi algı operasyonu" olduğunu ortaya koydu.

Karahasanoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından duyurulan indirimin, sarnıcın Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilme tartışmaları sürerken gelmesine dikkat çekti. Yazısında, bugüne kadar yüksek fiyatlarla bilet satıldığını hatırlatan yazar, "Madem 1 TL’ye indirilebiliyordu, aylardır neden vatandaştan yüzlerce lira alındı?" sorusunu yöneltti.

Fiyat farkı dudak uçuklattı

Müzenin resmi sitesindeki verilere atıfta bulunan Karahasanoğlu, indirim öncesi fiyat tarifesini şu şekilde paylaştı:

  • Gündüz (09:00 - 18:30): Yerli ziyaretçi 450 TL, öğrenci 90 TL.
  • Akşam (19:30 - 22:00): Yerli ziyaretçi 750 TL, öğrenci 400 TL.

Bu rakamların bir anda 1 TL’ye çekilmesini "hokkabazlık" olarak nitelendiren yazar, İstanbulluların aklıyla alay edildiğini savundu.

"Suyu ve ulaşımı da 1 TL yapın"

Yazısında İBB yönetiminin seçim öncesi verdiği "su fiyatlarını düşürme" vaatlerini hatırlatan Karahasanoğlu, temel ihtiyaçlardaki zamlara tepki gösterdi:

"Herkes gezebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’na 1 TL fiyat öngörüyorsanız; herkes kullanabilsin diye suyu da, otoparkı da, otobüsü de 1 TL yapın. Su faturalarına ve ulaşıma enflasyonun üzerinde zam yaparken bu hamleyi yapmak samimiyetsizliktir."

Medyaya "algı operasyonu" eleştirisi

Karar Gazetesi’nin söz konusu indirimi müjde olarak manşete taşımasını da eleştiren Karahasanoğlu, bir basın kuruluşunun bu durumu sorgulamadan yansıtmasının siyasi bir taraf olma göstergesi olduğunu iddia etti. Yazar, bu kararın ileride Sayıştay raporlarına ve yargı süreçlerine konu olabileceğini de sözlerine ekledi.

