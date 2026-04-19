Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında puan kaybetmesinin ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in harekete geçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği maçı için özel prim belirlediği ve oyunculara motivasyon artırıcı adımlar attığı ifade ediliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, dün akşam Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için daha da iştahlandı.

Geçen hafta kendi evinde Kocaelispor'a puan kaybeden Galatasaray, Başkent'ten istediği sonucu alıp puan farkını artırmak ve geçen haftayı unutturmak istiyor.

Bu doğrultuda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elini taşın atına koydu.

TAM GÜN MESAİ YAPTI

Sabah'ın haberine göre; Özbek, bu hafta Kemerburgaz'da tam gün mesai yaptı. Kocaelispor beraberliğinin ardından tesiste vakit geçiren başkan, önce hocası Okan Buruk, sonra oyuncularla görüşerek moral verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA ÖZEL PRİM

Haberde yer alan detaylarda; takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılıların başkanının, Gençlerbirliği maçına özel prim belirlediği ve kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor.