Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İspanya ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden çok sert yanıt verdi. İnan, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile dünya liderlerini ağırladığı bir dönemde, CHP liderinin yurt dışında Türkiye'yi karaladığını savundu.

Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ADF 2026’da küresel sorunların masaya yatırıldığını hatırlatarak, Özgür Özel’in Avrupa salonlarındaki tutumunu "siyasi iflas" olarak nitelendirdi. İnan, "Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretliktir" ifadesini kullandı.

"Müstemleke anlayışı ve ahlaki çöküntü"

CHP yönetimini "müstemleke anlayışı" ile suçlayan İnan, yurt dışındaki sosyal demokrasi söylemlerinin bir maske olduğunu iddia etti. Sert eleştirilerini sürdüren İnan, belediyelerdeki iddialara dikkat çekerek şu soruları yöneltti:

"Yabancılara demokrasi havarisi kesilen Özel ve şürekası, yönettikleri belediyelerdeki rüşvet ağından, halkın vergilerinin lüks otel odalarında peşkeş çekildiği ahlaki çöküntüden Avrupalı ağababalarına bahsetmiş midir?"

"Türkiye bir çadır devleti değildir"

İnan, CHP liderinin bir yandan seçim başarılarıyla övünüp diğer yandan milli iradeyi "otoriterlik" ile suçlamasını tutarsızlık olarak değerlendirdi. Türkiye’nin bağımsız mahkemelerine dışarıdan müdahale aranmasına tepki gösteren İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini Avrupa forumlarında müzakere etmeyecek kadar büyük bir devlet olduğunu vurguladı.

"Siyasetin zemini Avrupa değil, Türkiye'dir"

Büyük devletlerin kendi diplomasisini inşa ederek dünyayı kendi masasında ağırladığını belirten İnan, milli şuurunu yitirmiş zihniyetlerin başkalarının masasında yer aradığını söyledi. İnan, mesajını "Siyasetin meşruiyet zemini Avrupa'nın kapı araları değil, Türkiye'dir" sözleriyle noktaladı.

elefteros tipos

cehapenin misyonu ülkemiz aleyhinde faaliyet göstermektir. bunlardan aidiye beklemeyin.
