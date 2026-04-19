IFTE2026'ya yoğun katılım Gençler sektör ile buluştu

İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (Istanbul Flight Training Exhibition (IFTE) kapılarını 8. kez ziyaretçilere açtı. Atatürk Havalimanı C Terminali’nde düzenlenen fuar, havayolu şirketlerinin uçak siparişlerinin arttığı bir dönemde ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağı ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 75'in üzerinden şirketin katılım sağladığı fuar kapsamında düzenlenen paneller, kariyer buluşmaları ve sektörel değerlendirme oturumları, kariyerine gökyüzünde başlamak isteyenler gençlere rehberlik edecek.

FUARDA KARİYER BULUŞMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere THY gibi Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketleri iştirakleriyle birlikte IFTE 2026’de genç yeteneklerle bir araya gelerek yeni personel alımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yılki fuarda, katılımcılar için en dikkat çekici alanlardan biri yine uçuş simülatörleri oldu. Havayolu şirketleri ve eğitim kurumları, pilot adaylarına gerçek uçuş deneyimine en yakın ortamı sunacak simülatörlerle birebir eğitim imkanı tanıdı.

GENÇLER SEKTÖRLE BULUŞTU

Fuar hakkında bilgilendirmede bulunan organizatör Murat Herdem, "Biliyorsunuz ki Türk Sivil Havacılık sektöründe son yıllarda inanılmaz bir büyüme var. Bu büyüme ile birlikte işgücü ihtiyacı da artıyor. Bu organizasyonda kariyer hedefleyen gençleri sektörle temas ediyor, bu imkan tanınıyor. Hem staj, hem de iş bulma anlamında öğrencilerimize imkan sağlıyoruz. Burada 75’in üzerinde firma stant açtı. Uçuş okulları, hava yolu şirketleri gibi çeşitli şirketler burada öğrencilerle buluştu. Bu yıl 8’inci kez düzenliyoruz ve inanılmaz bir katılım var. Gençler bilgiye ulaşmak istiyor, bu organizasyonda bunun için çok doğru bir yer oluyor" dedi.

SOSYAL ANLAMDA ÇOK ŞEY KATTI

Sivil Havacılık alanında eğitim gören Esma Sürer, "Sivil havacılık bölümü okuyorum, bir yandan da dil eğitimi alıyorum. Eğitimimi tamamladığımda iyi bir havayolu şirketinde çalışmayı amaçlıyorum. Bu anlamda fuar bana sosyal anlamda çok şey kattı. Sektörden çeşitli mesleklerde insanlarla tanıştım, bana çok yön gösterici oldu" diye konuştu.

KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM

Pilotluğun çocukluk hayali oldurduğunu belirten Berrin Esra Dikmen, "Ben küçüklüğümden bu yana hep pilot olmak istiyordum, dünyayı gezmek, farklı kültürleri görmek hedefimdi. Bu nedenle de en doğru işin pilotluk olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Uçtuğunda kendini çok özgür hissettiğini ifade eden Sena Durmaz, "Ben ilk uçuş deneyimimde çok mutlu olmuştum, kendimi çok özgür hissettim. Bir uçak var ve bütün kontrolleri sizde, bu çok güzel bir his. Eğitim sürecim genel olarak bu şekilde heyecanlı geçti ama tabiki çok zorlu süreçleri vardı. Pilot olmayı amaçlamam, motivasyonum zaten özgür olmaktı. Her gün aynı yerde, aynı işi yapmak hiç benlik değildi" dedi.