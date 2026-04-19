Çığ altında kalan araçtan sağ olarak çıktılar

Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hayrat ilçesi Geçitli mevkisinde sabah saatlerinde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen araç, çığ altında kaldı. Araçtaki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, belediye ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlatacağı ifade edildi.