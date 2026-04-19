El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı

Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin "son derece iyi" bir seviyede seyrettiğini vurgulayan Ulloa, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açma süreçlerinin bu bağın en somut kanıtı olduğunu söyledi. Siyasi arenadaki dayanışmanın önemine değinen Ulloa, iki ülkenin de coğrafi olarak "köprü" vazifesi görmesinin stratejik bir avantaj sunduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin uluslararası duruşunu örnek alıyoruz"

El Salvador'un, Türkiye'nin küresel siyasetteki dik duruşunu ve dengeleyici rolünü yakından takip ettiğini belirten Ulloa, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümetinin tutumunu örnek alıyoruz. Uluslararası toplumdaki rolünüzü çok yakından takip ediyor ve bu tecrübelerden faydalanmak istiyoruz."

Yatırımcıya açık çek: Enerjide birlikte çalışalım

Türk özel sektörünün dünyadaki başarısına dikkat çeken Devlet Başkan Yardımcısı, El Salvador'un zengin kaynaklarını Türk tecrübesiyle birleştirmek istediklerini dile getirdi. Özellikle jeotermal enerji alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten Ulloa, Türk şirketlerini ülkelerine davet ederek ekonomik bağları derinleştirme mesajı verdi.

Bukele dönemiyle gelen güven ortamı

Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğinde ülkede büyük bir değişim yaşandığını kaydeden Ulloa, yolsuzlukla mücadele ve güvenlik alanındaki reformların yatırımcılar için güvenli bir liman oluşturduğunu söyledi. ADF marjında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelen Ulloa, bölgesel sorunların çözümünde ortak akıl vurgusu yaptı.