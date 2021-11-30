Mehmet Ali Öztürk kimdir?

Mehmet Ali Öztürk, 18 Şubat 2018’de BAE’ye gitmiş ve Dubai'de yönetim tarafından gözaltına alınmıştı. BAE Veliath Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye’ye yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki buzları da eritmiş duruda.

Gazeteci Adem Özköse sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Öztürk'ün serbest kaldığını belirtti. Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında, 20 Şubat 2018'de Dubai'deki otellerine yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Emine Öztürk, Mehmet Ali Öztürk ile birlikte Dubai'de gözaltına alınıp ertesi gün Türkiye'ye gönderilmişti.