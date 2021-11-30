  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mehmet Ali Öztürk kimdir?
Aktüel

Mehmet Ali Öztürk kimdir?

Mehmet Ali Öztürk, 18 Şubat 2018’de BAE’ye gitmiş ve Dubai'de yönetim tarafından gözaltına alınmıştı. BAE Veliath Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye’ye yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki buzları da eritmiş durumda.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:04:00 - 2021-11-30 15:04:57
Mehmet Ali Öztürk kimdir?

Mehmet Ali Öztürk, 18 Şubat 2018’de BAE’ye gitmiş ve Dubai'de yönetim tarafından gözaltına alınmıştı. BAE Veliath Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye’ye yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki buzları da eritmiş duruda. 

Gazeteci Adem Özköse sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Öztürk'ün serbest kaldığını belirtti. Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında, 20 Şubat 2018'de Dubai'deki otellerine yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Emine Öztürk, Mehmet Ali Öztürk ile birlikte Dubai'de gözaltına alınıp ertesi gün Türkiye'ye gönderilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan 'Omicron' açıklaması!
Sağlık

Abdurrahman Dilipak'tan 'Omicron' açıklaması!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan gazeteci Abdurrahman Dilipak koronavirüsün "Omicron" varyantına ilişkin değerlendirmelerde bulundu...
Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!
Gündem

Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca yoğun bakıma alındı. Küçük ç..
Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar!
Gündem

Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar!

7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç adındaki bir akrabasının tacizine uğradığını iddia ederek bir itirafta bulunan CHP'ye yakın Avukat Feyza Altu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay