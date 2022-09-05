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Medya Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'
Medya

Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'

Günaydın gazetesine konuşan Mehmet Ali Erbil, LGBT'ye ilişkin soruya, "Eşcinsellik sapkınlıktır." diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 18:15:00 - 2022-09-05 18:19:15
Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'

 Yeniakit.com.tr 

Gayr-i ahlaki kıyafetleri ile eleştirilerin odağında yer alan Gülşen'in, sahnede eşcinsel sapkınları temsil eden paçavrayı açmasından sonra, Seda Sayan da eşi ile gittiği Hollanda tatilinde LGBT'lilerin yürüyüşüne katılarak sapkınlığa destek verip o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Art arda yaşanan provokatif eylemlerin ardından Reyhan Karaca da sahnede LGBT paçavrası açtı.

Yıllarca televizyon ekranlarında yaptığı programı ile topluma ahlaksızlık pompalayan Mehmet Ali Erbil bile meslektaşlarının eşcinselliğe destek vermesine tepki gösterdi.

Erbil bile isyan etti!

Günaydın gazetesine konuşan Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır." dedi.

Mehmet Ali Erbil şu ifadeleri kullandı:

Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız. Eşcinsellerin yaşamlarına saygı duyuyorum ama bunun bayraktarlığı yapılmamalı.

Sanki güzel bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok. Sanatçılarımız daha özenli olmalı.

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