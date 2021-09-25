Mehmet Ali Bulut’tan gündeme oturan çıkış: Kan nakli akraba yapıyor

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, Tv100'de Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programına katıldı.

Mehmet Ali Bulut'un 'Kan nakli akraba yapıyor' çıkışı gündeme oturdu.

Bulut yaptığı açıklamada, "4 tane temel haram var. Leş yemeyin. Kan nakli yapmayın. Domuz yemeyin. Kan haramdır. Kan sütten daha çok irset yapıyor. Kan akrabalık yapıyor. Ölümcül bir durum varsa helaldir. Zevk için kullananlar bunu yapmaması lazım. Allah'ın yarattığı bir şeyi tabiatına göre zevki için değiştiriyorlar. Son olarak ise gıda. Maddenin, gıdanın oluşumunu değiştirmek harama girebilir. Bizimkiler GDO’nun hükmünü bilmiyorlar. Çünkü haramdır. Bu çünkü insan tabiatına yaramıyor" ifadelerini kullandı.