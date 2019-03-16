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Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand hayatını kaybetti

Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand hayatını kaybetti. Ural Birand'ın cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:08
Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand hayatını kaybetti

17 Ocak 2013'te hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand'ın ağabeyi hayatını kaybetti.

Mehmet Ural Birand'ın ailesi bugün gazetelere ölüm ilanı verdi. İşte ailenin verdiği ilan:

"Çok acı kaybımız

Nil Birand'ın biricik eşi, Gamze Bilbay ve Neylan Devine'nin sevgili babası, Can Bilbay'ın Uva'sı, Merhum Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi, Umur Birand'ın amcası, Tuğba Bilbay'ın kayınpederi, Tanzer Özses'in damadı, Merhume Mürvet ve Merhum İzzet Birand'ın oğlu, ailemizin büyüğü Mehmet Ural Birand 14 Mart 2019 tarihinde aramızdan ayrıldı. Merhumun cenazesi 16 Mart 2019 (bugün) Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Erenköy Mezarlığı'na defnedilecektir."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:08
  1. Mehmet Ali Birand
  2. Mehmet Ural Birand

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  • ConiConi30 dk önce
    Bizeeeeneeeeee haber mi bu?

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