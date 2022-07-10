Mehmet Akif Ersoy'dan İmamoğlu'na tepki
Habertürk televizyonu moderatörü Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da etkili olan yağışa rağmen şehir dışında bulunan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
İstanbul'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Hayatı olumsuz sağanak yağışlar sonucu İstanbul'un birçok noktasında sel ve taşkınlar meydana geldi. Günler öncesinden yağmur uyarıları yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında olduğu öğrenildi.
Habertürk televizyonunda moderatörlük yapan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, görevi başında olması gerekirken Fethiye'de tatilde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
"Sayın Ekrem İmamoğlu nerede?"
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy devlet kademesinin bayrama rağmen görev başında olduğunu hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Hakkari’de, Vali Ali Yerlikaya Esenyurt’ta, Sayın Ekrem İmamoğlu nerede?" ifadelerini kullandı.