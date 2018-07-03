Mehdi Eker son noktayı koydu: Erken seçim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, erken yerel seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. "Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir" diyen Eker'e göre martta yapılması planlanan seçim öne çekilmeyecek. Bir yorum da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan geldi. Her seçimin zamanında yapılması gerektiğini söyleyen Kahraman, mart ayına çok bir zaman kalmadığını belirtti ve "Zorlamanın bir gereği yok" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e konuşan Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."