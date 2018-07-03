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Mehdi Eker son noktayı koydu: Erken seçim...

Yerel seçimlerin öne alıcağı yönündeki iddialara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker son noktayı koydu.

03 Temmuz 2018 Salı 09:23
Mehdi Eker son noktayı koydu: Erken seçim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, erken yerel seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. "Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir" diyen Eker'e göre martta yapılması planlanan seçim öne çekilmeyecek. Bir yorum da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan geldi. Her seçimin zamanında yapılması gerektiğini söyleyen Kahraman, mart ayına çok bir zaman kalmadığını belirtti ve "Zorlamanın bir gereği yok" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e konuşan Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:23
  1. ak parti
  2. mehdi eker
  3. yerel seçimler 2019

YORUM YAZ

  • dervişderviş1 sa önce
    Mesajıiyi okuyun sayın Mehdi, Memura çok acil seyyanen de olsa, az da olsa bir iyileştirme yapın.Memur maaşlarının vergi dilimine girmesi işine son verin. Milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da memurun ücretleri kesilmesin. Sözleşmeli işi çok oy kaybettirdi. Fahri imamlar, hemşirelik mezunları, sözleşmeli öğretmenler sınavsız ve toptan olarak kadroya alınmalı. Sadece bu adımlar bile atılsa sonuç elle tutulur, gözle görülür olacaktır. Demesi bu bi şey bilmez derviş kardeşinizden. Saygı ve hürmetlerimle.
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