Meğerse Tıp fakültelerinde öğrenciler neler çekiyormuş! Türk Tabipler Birliği bu işe ne diyecek?

MSKÜ Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 127 hekim adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene dönem birincisi Sultan Kurt'un sözleri damga vurdu.

Okuduğu okulun, aldıkları eğitimin, gördükleri muamelenin acı gerçeklerini bir bir sıralayan Kurt, törende şu ifadeleri kullandı:

Hastalıktan canımız çıkarken Covid testi vermemizden bile rahatsız olanlara, ‘dersi ne de olsa geçemeyeceksiniz’ diyen saygıdeğer hocalarımıza, aldığımız anamnezleri beğenmeyip kâğıdı yırtanlara, intörnlüğümüzün ilk altı ayı boyunca kazandığımız üç kuruş parayı bile zamanında yatırmayanlara, eğitim adı altında kimsenin yapmak istemediği işleri, sadece işler aksamasın diye biz aday hekimlere yıkanlara, bazen bizim de bir annenin evladı olduğumuzu unutanlara, en çok da vakti zamanında bizimle aynı yollardan geçen, aynı dertlerden muzdarip olan ama şimdilerde benzer sıkıntıları biz yaşarken gözünü, kulağını kapatan meslektaşlarıma maalesef teşekkür etmiyorum!