Megakentler sel altında CHP’li başkanlar tatilde

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Bayram günü yaklaşık 48 saat boyunca yağan yağmur nedeniyle İstanbul ve Ankara’da birçok konut, iş yeri ve fabrika sular altında kalırken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ABB Başkanı Mansur Yavaş da tatil keyfini bozmadı.

Yerel seçimlerde CHP’nin eline geçen Ankara ve İstanbul, doğal afetlerde de aynı kaderi yaşıyor. 21,5 milyon toplam nüfuslu iki şehirde yaşanan hemen her yağış felakete dönüşüyor. Ankaralılar ve İstanbullullar her doğal afette yerel idarecilerini yanında bulamazken sel, kar gibi afetlerde CHP’li belediye başkanları ya lüks tatillerde şezlong keyfi yapıyor, ya da Haçlı elçileriyle gizli kapaklı görüşüyor. Beceriksizliklerini ise sosyal medya üzerinden örtmeye kalkıyor.

Bayram günü İstanbul ve Ankara’nın birçok ilçesinde yaşanan sel felaketinde hem İmamoğlu hem Yavaş’ın tatilde olması, iki gün boyunca süren yağışlara rağmen şehre dönmemeleri, krizi Twitter’dan yönetmeye kalkmaları mağdur vatandaşları isyan ettirken, AK Parti’li ilçe belediye başkanları geceli gündüzlü mesai yaparak afetzedelere el uzattı. Bakan Süleyman Soylu ile mülki idare amirleri, olay anından itibaren zarar gören konut, iş yeri ve fabrikalarla ilgili titiz çalışmalara imza attı.

Vazife başında olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yağıştan etkilenen bölgede yaptığı açıklamada AK Parti İl Başkanı Kabaktepe’nin de yer almasını eleştiren CHP’li İBB Meclis Sözcüsü Tarık Balyalı’nın Balıkesir Edremit’te tatilde olduğu ortaya çıktı. Adeta hiçbir CHP’li yöneticinin bulunmadığı her iki şehri “başkansız belediyeler” olarak niteleyen siyasiler, Akit’e yaptıkları açıklamada CHP zihniyetinin kentlerin nasıl yönetilemeyeceğinin bariz örneklerini verdiklerini kaydetti.

Türkyılmaz: Sorumsuz bir belediye başkanı var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Bir defa olsa ‘insanlık hali’ derdik ama İstanbul özelinde bu mesele üçüncü kez gerçekleşiyor. Daha önce gördüğümüz, tatilini yarıda kesip gelemeyecek kadar sorumsuz bir belediye başkanı var. Yağışları öngörmeyip tatile gidiyor ve ciddi bir yağış olduktan sonra da geri dönmüyor. Bunun bedelini de İstanbullu ödüyor. Bayramda Esenyurt’ta taşan dere 2020’de yine taşmış ve yine aynı noktada felaket meydana gelmişti. Orada yaşlı bir teyzeye şantiyenin kurulduğunu, önümüzdeki yazdan itibaren bir daha problem yaşanmayacağını söylemişlerdi ama o sözün de tutulmadığını gördük” dedi.

Türkyılmaz, “İBB reklam ve tanıtıma ayırdığı bütçenin üçte birini Esenyurt’a harcamış olsalardı bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. ‘Dost zor zamanda insanın yanında olur’ sözü İstanbul ve Ankaralılar için gerçek olmuştur. Gerçek dost AK Partililer yine zor zamanda İstanbullunun yanında yer alırken CHP’li başkan ve diğer kurmaylar şehir dışında tatilde. Böyle bir meselede bile zafiyet ve acziyet gösteren bir belediye başkanının 3 yıl önceki vaatlerini yerine getirememesi gayet normal. İnşallah İstanbul daha az zararla bu zayıf yönetimden ilk seçimden kurtulacaktır” sözlerini sarf etti.

Hâlâ 'Bana tatil yakışıyor' kafasında

İmamoğlu’nun ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ anlayışını siyasete uyarladığını belirten İBB Meclis Üyesi Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Bir hata yapmış olsa bile o hatanın kamuoyunda tartışılmasını kendisi açısından bir reklam vesilesi olarak kullanıyor. İmamoğlu’nun konuya ilişkin tweetlerine bakın, birkaç cümlelik paylaşımda 2 tane imla hatası var. İstanbul gibi bir metropolün yönetiminde böylesine panik ve acziyet hali içler acısıdır. ‘Bana tatil yakışıyor’ diyen İmamoğlu’nun aynı yaklaşımı devam ettirdiğini görüyoruz.”

Burhan: Mazgal temizlemeyi bile bilmiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Sinan Burhan ise, Başkent’teki acziyeti dile getirdiği konuşmasında, “Devlet ve AK Partili idareciler bütün güçleriyle onların yanında ancak maalesef ‘başkansız belediyeler’ onların değil, tatilde şezlonglarının yanındadır. Başkent Ankara’da 3 yıldır bırakın altyapı çalışmalarını mazgal temizliğini bile beceremeyen bir yönetim var. Bunlar mazgal temizliğini, etrafını süpürgeyle temizlemek zannediyorlar. Halbuki mazgallar derine inerek kanal içerisi boşaltılarak temizlenir. Ama bunlar mazgal üzerindeki çeri çöpü temizleyince iş yaptıklarını zannediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Maalesef Ankara 3 yılda 30 yıl geriye gitti” diyen ABB Meclis Üyesi Burhan, şunları söyledi: “Koca büyükşehir, bir kasaba edasıyla yönetiliyor. Şehir her yağmurda bir felaket yaşar oldu. Ancak başkan Yavaş diğer selde olduğu gibi bu sel felaketinde de Ankara’da, Ankaralıların yanında değil yine şehir dışında.

Elbette biz belediye başkanı gelsin mazgal temizlesin, selle tek başına mücadele etsin demiyoruz. Ancak belediye başkanı görevinin başında olursa işçi de çalışır, memur da çalışır. Bunların sorumluluk duyguları yok. Bunlar seçilince kendilerini kral zannettiler. Ayakları yerden kesildi. Milletten kopuk olan bu sosyal medya belediyeciliği ilk yerel seçimde sandığa gömülecektir.”