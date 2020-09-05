Medya patronu Steve Forbes: Joe Biden'ın planı ABD'nin felaketi olacak

Forbes Medya Baş Editörü ve İcra Kurulu Başkanı Steve Forbes, ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olanJoe Biden'ın bahsettiği "vergi planı" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Forbes, Biden'ın yıllık 400 bin dolardan fazla kazanan vatandaşlar için vergilerin artırılmasını öngören vergi planını "ABD ekonomisi için felaket" olarak nitelendirdi.

Biden'ın bu politikasının koronavirüs salgınının vurduğu ABD ekonomisini tamamen "çöpe atacağını" aktaran Forbes, "Bu ekonomi, koronavirüs kısıtlamalarından kurtuluyor, iyi bir ilerleme kaydediyoruz, ancak hala iyileşiyoruz. Bu vergiler, Çinli şirketlerin yüksek teknolojide daha rekabetçi hale geldiği bir zamanda yatırımı kurutur" diye konuştu.

"Tam anlamıyla felaket olacak"

Biden'ın söz konusu vergi uygulamasını hayata geçirmesi durumunda bundan herkesin etkileneceğini belirten Forbes, "İnsanları etkileyen kötü bir ekonominiz olduğunda, insanlar zam ve ücret alamazlar, iş bulamazlar, daha yüksek ücret alamazlar. Bu tam anlamıyla bir felaket olacak" dedi.

Forbes, Biden'ın "daha yüksek vergiler ve daha yüksek düzenleme" programını hayata geçirmesi halinde ABD ekonomisinin durma noktasına geleceğini ve enflasyonun büyük ölçüde artacağını sözlerine ekledi.

Trump "ekonomik çöküş olur" deyip uyarmıştı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Joe Biden'ın vergi planının duyulmamış bir ekonomik çöküşle sonuçlanabileceğini söylemişti.

Planı adeta yerden yere vuran Trump, "4 trilyon dolar vergilendirme istiyorlar. Tarihin şimdiye kadarki en büyük vergi artışı olacak. Bu işe yaramamakla kalmayacak, bir depresyon göreceksiniz. Hiç görmediğiniz. 1929'a geri dönmek zorunda kalacaksın, sanırım bundan daha kötü olamaz" ifadelerini kullanmıştı.