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Spor Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi
Spor

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:25:02 -
Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

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