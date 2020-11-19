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Spor Medipol Başakşehir'de A Milli Takım kadrosundaki 1 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Spor

Medipol Başakşehir'de A Milli Takım kadrosundaki 1 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:50:46 -
Medipol Başakşehir'de A Milli Takım kadrosundaki 1 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

A Milli Takım kampında girdiği tüm Kovid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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