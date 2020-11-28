  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar
Spor

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, bir önceki lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:12:10 -
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.


- Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de


Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Belediyede sahte ihaleyle büyük vurgun! Murat Bardakçı ve Zülfü Livaneli gibi ünlü isimler açıklama yaptı
Siyaset

Belediyede sahte ihaleyle büyük vurgun! Murat Bardakçı ve Zülfü Livaneli gibi ünlü isimler açıklama yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldı. ..
Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı
Gündem

Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay