Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.