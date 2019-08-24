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Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

- Turuncu-lacivertli takım, geçen haftaya göre 4 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:56
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir, geçen hafta kaybedilen Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre 4 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, cezalı İrfan Can Kahveci ile Ponck, Soner Aydoğdu ve Demba Ba'nın yerine bu mücadelede Miguel Vieira, Marcio Mossoro, Arda Turan ve Enzo Crivelli'ye ilk 11'de şans verdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu bu mücadelede de maç kadrosunda yer almadı.

Buruk, Fenerbahçe karşısında takımını, Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Eraltay, Azubuike, Visca, Arda Turan, Mossoro, Elia ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya sürdü.


- Emre Belözoğlu 104 gün sonra Başakşehir'de


Dört sezon Medipol Başakşehir forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 104 gün sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bu kez Fenerbahçe formasıyla, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Deneyimli futbolcu, son olarak 12 Mayıs 2019'da Medipol Başakşehir'in sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na çıkmıştı.

Turuncu-lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı.

Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Akif ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena, üzerlerinde turuncu-lacivertli forma ile karşılaşma öncesinde Emre'ye çiçek verdiler.

Emre Belözoğlu da Medipol Başakşehir'in takım fotoğrafında Fenerbahçe forması ile yer aldı. İki takım taraftarları da Emre Belözoğlu'na alkışlarla destek verdi.

Emre, Medipol Başakşehir formasını ise son kez 19 Mayıs 2019'da Galatasaray ile deplasmanda oynanan mücadelede giymişti.


- Emine Bulut unutulmadı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.

Saha kenarında yer alan elektronik reklam panolarında da siyah zemin üzerine beyaz yazı ile "#EmineBulut" yazısı yer aldı.


- 3 ay sonra taraftarlarının önünde


Medipol Başakşehir, 3 ayın ardından 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda taraftarlarının önüne çıktı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor'u 24 Mayıs'ta konuk eden turuncu-lacivertli ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.




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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:56
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