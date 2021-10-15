Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Beşiktaş maç sonucu
Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. Haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaştı.
Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Beşiktaş maç sonucu
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9'a yükseltti.
İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.