Medikal sağlıkta maliyet krizi

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından Medipol Üniversitesi Güney Kampüsü’nde düzenlenen ‘Sektör Konuşuyor’ başlıklı panelde sağlık sektörü temsilcileri bir araya geldi. Panelin moderatörü Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berna Simten Malhan, 2018’de medikal enflasyonun yüzde 30 seviyelerinde olduğunu dile getirdi.

Çalışmalar yapılmalı

Küresel sağlık harcamalarının dünya çapında öngörülen enflasyon oranının yaklaşık 3 katına ulaşarak 2017’de ortalama 9,5 oranında arttığını aktaran Malhan, şöyle konuştu:

“Bu sorunun nedenleri toplumun beklentilerinde gerçekleşen değişimler, sağlık ve bakım maliyetlerindeki yükseliş, nüfusun yaşlanması, doğumda yaşam beklentisindeki artış, yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması ve teknolojinin gelişmesi olarak sıralanabilir. Sağlık ve bakım maliyetlerinde devamlı yukarı yönlü oynama görülüyor. Bu konuda çalışmalar yapılmasında yarar var.”

2019 ekonomisinde pek çok risk olduğuna dikkat çeken Malhan, “Döviz cinsinden borç oranı yüksek, enflasyon oranı uluslararası ortalamaların üzerinde, kur önceki yıla göre yüzde 40 daha yüksek ve özel sektörün de döviz borcu sorun olmaya devam ediyor. Verimli, kaliteden ödün vermeyen sürdürülebilir sağlık hizmetleri için kanıta dayalı yöntemlerle ilerlemeliyiz” dedi.