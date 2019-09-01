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MediaMarkt’tan iki mağaza birden

Türkiye'de büyümeye devam eden MediaMarkt, aynı gün İstanbul’daki Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza açtı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:42
MediaMarkt’tan iki mağaza birden

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesine yeni mağaza açılışlarla devam ediyor. Aynı gün İstanbul’daki Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza açan MediaMarkt, böylece İstanbul’daki toplam mağaza sayısını 23’e, 27 ildeki mağaza sayısını ise 76’ya çıkardı. Elektronik perakendecilik sektöründeki uluslararası deneyimlerini, Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıyla birleştirerek özel bir ürün yelpazesi ve müşteri deneyimi oluşturduklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Türkiye’deki teknolojiseverlerle buluşma noktalarımız olan mağazalarımıza yenilerini eklemeye hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul’da açtığımız iki mağazamızla birlikte Türkiye’nin 27 ilinde toplam 76 mağazaya ulaşmış olduk. Türkiye’de teknoloji ürün çeşitliliğini uygun fiyatla birleştirdiğimiz mağazalarımızda uzman ekip arkadaşlarımızla ve yaşattığımız müşteri deneyimiyle fark oluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi. Yeni açılan iki mağazada açılışa özel cazip kampanya ve indirimler de sunuluyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:42
  1. İstanbul
  2. MediaMarkt
  3. Hilltown
  4. Metropol AVM
  5. Elektronik perakendecilik sektörü
  6. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

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