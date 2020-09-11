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Ekonomi MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti Çağanur Atay Uçtu yönetecek
Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti Çağanur Atay Uçtu yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:59:20 -
MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti Çağanur Atay Uçtu yönetecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi ve MediaMarkt Türkiye ve İsveç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak sorumluluk alan Çağanur Atay Uçtu, MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti de yönetecek.

Şirket açıklamasına göre, Çağanur Atay Uçtu, 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-ticaret Direktörü ve MediaMarkt İsveç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevine devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2015 yılından bu yana MediaMarkt'ta görev alan Çağanur Atay Uçtu, MediaMarkt Türkiye’nin müşteri odaklı dönüşüm sürecinde önemli bir sorumluluk üstlendi ve bu alanda Türkiye'de yapılan çalışmaların, globale ihraç edilmesinde örnek teşkil etti.

Tüm şirket organizasyonunun müşteri temelli bir yaklaşımla dizayn edilmesini sağlayan Atay Uçtu, MediaMarkt Türkiye'nin sadece satış öncesi bilgilendirme kanallarını değil, satış süresince olan ve satış sonrasında da devam eden çağrı merkezi ve müşteri deneyimi departmanlarını ve CRM departmanlarını toplu yöneten bir organizasyon olmasına katkılar sağladı.

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