Meclis’teki sağlık düzenlemesine veteriner hekimler de dahil edilsin

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Veteriner hekimlerin de kanun kapsamına alınması çağrısında bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “İnsan sağlığını korumak için haftada 7 gün 24 saat çalışan veteriner hekimlerin, ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine’ dahil edilmemeleri sadece veteriner hekimler için değil ülkemiz insanının sağlığı için de üzüntü vericidir. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre ‘Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler’ sağlık hizmeti sınıfındadır. Aynı kanunun ek-1 sayılı cetvelinde de şu an 3600 ek gösterge almaktadırlar. Veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz” dedi.

Anayasanın eşitlik ilkesine uygun düzenleme yapılmalı

Eroğlu şöyle devam etti; “22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ veteriner hekimleri sağlık meslek mensubu olmaktan çıkarmıştır. Yine 7146, 5510, 1219, 6283, 6197 sayılı Kanunlar ile sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlara 60 gün fiilî hizmet süresi zammı konusunda hak kazanırken, veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan personel için ek gösterge düzenleme çalışmalarında veteriner hekimlerin de yer alması kaçınılmazdır. Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur.”

Hem yasal, hem hakkaniyetli olmaz

Kanun kapsamına veteriner hekimlerinin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “657 sayılı Kanunda sağlık sınıfında yer alan mesleklerden Tabip, diş tabibi, eczacı sağlık personeli olarak kabul edilirken sadece veteriner hekimlerin, kapsam dışı bırakılarak yapılacak düzenlemeler yasal olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir. Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Ülkemizdeki 40 bin veteriner hekimi temsilen belirtmek isteriz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ne veteriner hekimler de dahil edilmelidir” şeklinde konuştu.