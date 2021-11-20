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Gündem Meclis’te Prof. Eraslan'dan olay Merkel tanımlaması: Çirkinliğinden de anlarsınız...
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Meclis’te Prof. Eraslan'dan olay Merkel tanımlaması: Çirkinliğinden de anlarsınız...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, bir akademisyenin tartışma çıkaran bir konuşmasına sahne oldu. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in fotoğrafını gösterirken “Çirkinliğinden de anlarsınız” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:22:00 -
Meclis’te Prof. Eraslan'dan olay Merkel tanımlaması: Çirkinliğinden de anlarsınız...

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ı da dinledi. Milletvekillerine sunum yapan Eraslan, internette yayılan yanlış bilgilere örnek gösterirken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gençlik fotoğrafını gösterdi. Üç kadını içeren ve sosyal medyada, “Soldaki kız Almanya Başbakanı, sağdaki İngiltere Başbakanı, ortadaki ABD’nin CIA Başkan Adayı” notuyla viral olan siyah beyaz fotoğrafı gösteren ve fotoğrafta, “İngiltere Başbakanı” ve “ABD’nin CIA Başkan Adayı” olarak tanıtılan kişilerin aslında o kişiler olmadığını anlatan Eraslan, fotoğrafta yalnızca Merkel’in olduğunu belirterek, “Bu resim de çok viraldir. Şimdi oturup düşünelim, bunlar kim? Halbuki tek doğru olan ki çirkinliğinden anlarsınız Merkel’dir” dedi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Hüseyin Yaman, “Düzeltin lütfen” sözleriyle Eraslan'ı uyardı.

 

 

 

 

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